НАЙДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ,ГРАФИЧЕСКИ ОБЪЯСНИ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В Н??Х, На берегу речки меня встречает маленький куличок.Песок исчерчен его следами.Следы пересекаются,сходятся в тропинки.Иду по следу и у кустика ив...
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НАЙДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ,ГРАФИЧЕСКИ ОБЪЯСНИ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В Н??Х, На берегу речки меня встречает маленький куличок.Песок исчерчен его следами.Следы пересекаются,сходятся в тропинки.Иду по следу и у кустика ивы вижу гнездо.В гнёздышке два яичка.Кулички кружат вокруг меня.Один отбегает к гнезду и торопливо садится.Другой провожает меня до границы своего участка и затихает. Утром я проснулся от холода.На палатке,на траве, на черёмухе - всюду белая пелена.Нежданный снег в мае наделал много бед.Птицы улетели,бросили свои гнёзда.Погибла и кладка куличков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следы пересекаются, сходятся в тропинки. (пересекаются, сходятся - однор. сказ.) Иду по следу и у кустика ивы вижу гнездо.(иду, вижу - однор. сказ.) Один отбегает к гнезду и торопливо садится.(отбегает, садится - однор. сказ.) Другой провожает меня до границы своего участка и затихает.(провожает, затихает - однор. сказ.) На палатке, на траве, на черёмухе - всюду белая пелена.(на палатке, на траве, на черёмухе - однор. обстоят.) Птицы улетели, бросили свои гнёзда.(улетели, бросили - однор. сказ.)
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