НАЙДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ,ГРАФИЧЕСКИ ОБЪЯСНИ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В Н??Х, На берегу речки меня встречает маленький куличок.Песок исчерчен его следами.Следы пересекаются,сходятся в тропинки.Иду по следу и у кустика ив...

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НАЙДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ,ГРАФИЧЕСКИ ОБЪЯСНИ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В Н??Х, На берегу речки меня встречает маленький куличок.Песок исчерчен его следами.Следы пересекаются,сходятся в тропинки.Иду по следу и у кустика ивы вижу гнездо.В гнёздышке два яичка.Кулички кружат вокруг меня.Один отбегает к гнезду и торопливо садится.Другой провожает меня до границы своего участка и затихает. Утром я проснулся от холода.На палатке,на траве, на черёмухе - всюду белая пелена.Нежданный снег в мае наделал много бед.Птицы улетели,бросили свои гнёзда.Погибла и кладка куличков.

Автор: Гость