Найди предложения с однородными членами, которые выражены именами существительн??ми. Графически обозначь однородные члены. сколько имён существительных. Имя существительное - древнейшая и важнейшая часть речи. Ещё первобытные...

Гость: Гость:

Во 2 предложении люди и природа и предметы и явления однородные существительные, в 3 предложении лиц и животных и растений и явлений и города и реки и озёра и горы и государства и события однородные существительные и ещё в этом же предложении имя и имена существительные тоже однородные существительные