Найди предложения с однородными членами, которые выражены именами существительн??ми. Графически обозначь однородные члены. сколько имён существительных. Имя существительное - древнейшая и важнейшая часть речи. Ещё первобытные...
Русский язык
Найди предложения с однородными членами, которые выражены именами существительн??ми. Графически обозначь однородные члены. сколько имён существительных. Имя существительное - древнейшая и важнейшая часть речи. Ещё первобытные люди, познавая природу, называли окружающие предметы и явления. Весь мир лиц, животных, растений, явлений природы, города, реки, озёра, горы, государства,события - всё названо, всё имеет своё имя, и все эти имена - существительные. По количеству слов имя существительное - самая представительная часть речи.Почти каждое второе слово а нашей речи - имя существительное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во 2 предложении люди и природа и предметы и явления однородные существительные, в 3 предложении лиц и животных и растений и явлений и города и реки и озёра и горы и государства и события однородные существительные и ещё в этом же предложении имя и имена существительные тоже однородные существительные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Добавить в словосочетания зависимые слова: Солёная капуста, квашеные овощи, белёные стены, плетёная корзина, жареная картошка, жжёный сахар, вялено...
Английский язык
20 баллов. Литературный переволюции. (обязательно литературный) : Я думаю, что Стоунхендж был построен инопланетянами. Стоунхендж построен из б...
Биология
В последние несколько лет погода летом в умеренном поясе всё больше напоминает тропики. А какие изменения в флоре и фауне городов могут от этого пр...
Биология
В последние несколько лет погода летом в умеренном поясе всё больше напоминает тропики. А какие изменения в флоре и фауне городов могут от этого пр...