Найди результаты деления числителя на знаменатель округлённый до второй значаще?? цифры а) 7/15 б) 35/48 в) 47/49 д) 122/93 е) 58/ 11 ж) 13/ 14 з) 22/21 С объяснение!!!

Математика

Найди результаты деления числителя на знаменатель округлённый до второй значаще?? цифры а) 7/15 б) 35/48 в) 47/49 д) 122/93 е) 58/ 11 ж) 13/ 14 з) 22/21 С объяснение!!!

Автор: Гость