Найди результаты деления числителя на знаменатель округлённый до второй значаще?? цифры а) 7/15 б) 35/48 в) 47/49 д) 122/93 е) 58/ 11 ж) 13/ 14 з) 22/21 С объяснение!!!
Математика
Найди результаты деления числителя на знаменатель округлённый до второй значаще?? цифры а) 7/15 б) 35/48 в) 47/49 д) 122/93 е) 58/ 11 ж) 13/ 14 з) 22/21 С объяснение!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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0,46; 0,72;0,95; 1,31; 5,27; 0,92; 1,04
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