Найди с помощью интернета Какова приблизительная длина реки Днепр и Двина узнай по теории каких стран текут эти реки составь разные задачи где нужно сравнить протяженность участков этих рек в разных странах

Гость: Гость:

Днепр - (Россия 485 км , Белоруссия 595 км, Украина 1121 км ) - 2201 км. Западная Двина - (Россия 325 км, Белоруссия 328 км, Латвия 367 км) - 1020 км. 1) На сколько км Днепр больше Двины на территории России? 2) На сколько меньше протяженность Двины, чем Днепра на территории Белоруссии? и тд ...