Найди слова Найди слова которые автор употребил в переносном значении С какой целью он это сделал Запиши заголовок и текст вставляя пропущенные буквы
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Найди слова Найди слова которые автор употребил в переносном значении С какой целью он это сделал Запиши заголовок и текст вставляя пропущенные буквы
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Гость:
А текст какой???? экстрасенсы в помощь
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