Найди слова с парными согласными. подчеркни те из них, которые нужно проверить. по??бери проверочное слово. красив лес в Осенние дни. падают с берез легкие листья. на деревьях блестят тонкие нити паутины. под березой виднеется ...

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Найди слова с парными согласными. подчеркни те из них, которые нужно проверить. по??бери проверочное слово. красив лес в Осенние дни. падают с берез легкие листья. на деревьях блестят тонкие нити паутины. под березой виднеется шляпка позднего грибка. раздается свист рябчика. солнце золотит верхушки деревьев.

Автор: Гость