Найди слова с парными согласными подчеркни те из них которые нужно проверить подбери проверочные слова Краси... лес в осенние дни.Падают с бере. ле.кие лист.я.
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Найди слова с парными согласными подчеркни те из них которые нужно проверить подбери проверочные слова Краси... лес в осенние дни.Падают с бере. ле.кие лист.я.
Ответ(ы) на вопрос:
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Красив-красив берез-сдоварное слово лёгкие-словарное слово листья-раделительный мягкий знак
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