Найди слова с приставками осенью птицы собираются в стаи и улетают в теплые стран??.Летет нужно очень далеко.Журавли летят день и ночь.Они почти не отдыхают.

Гость: Гость:

осенью птицы собрались в стаи и улетели на юг. А это кто клюёт сосновые шишки?Это маленький клёст. Не улетает эта птичка ,не боится суровой зимы малышка. В сильный мороз выводит птенцов. вот так чудо!