Найди слова с шипящими .назови одно лишнее.запиши фамилию автора Незнайка Ворчун ??олчун Снежинка Кнопочка -персонажи книг НИКОЛАЯ...
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Найди слова с шипящими .назови одно лишнее.запиши фамилию автора Незнайка Ворчун ??олчун Снежинка Кнопочка -персонажи книг НИКОЛАЯ...
Ответ(ы):
Гость:
Слова с шипящими: ВорЧун, МолЧун, СнеЖинка, КнопоЧка. Лишнее - Незнайка (нет шипящих). Персонажи книг Николая Носова.
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