Найди словосочетание, в котором оба слова употреблены в прямом значении. -глубок??е знания -глубокий сон - глубокая река - глубокий обморок
Русский язык
Найди словосочетание, в котором оба слова употреблены в прямом значении. -глубок??е знания -глубокий сон - глубокая река - глубокий обморок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокая река. (пишу эти слова чтобы привысить режим в 20 слов)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день а другую по 80 литров мо??ока в день сколько литров молока израсходовали за отца неделю...
Математика
Музыка
Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой-стихотворения "Горсть земли" и "Вальс". Какими фрагментами музыки Ф....