Найди словосочетание, в котором оба слова употреблены в прямом значении. -глубок??е знания -глубокий сон - глубокая река - глубокий обморок

Русский язык

Найди словосочетание, в котором оба слова употреблены в прямом значении. -глубок??е знания -глубокий сон - глубокая река - глубокий обморок

Автор: Гость