Найди соответствие между моллюском и его средой обитания и запиши обозначающие и?? буквы (в алфавитном порядке, без пробелов): Е. устрица А. перловица И. кальмар М. жемчужница Т. виноградная улитка Р. большой прудовик ...

Биология

Найди соответствие между моллюском и его средой обитания и запиши обозначающие и?? буквы (в алфавитном порядке, без пробелов): Е. устрица А. перловица И. кальмар М. жемчужница Т. виноградная улитка Р. большой прудовик Морские — Пресноводные — Наземные —

Автор: Гость