Найди соответствие между моллюском и его средой обитания и запиши обозначающие и?? буквы (в алфавитном порядке, без пробелов): Е. устрица А. перловица И. кальмар М. жемчужница Т. виноградная улитка Р. большой прудовик ...
Биология
Найди соответствие между моллюском и его средой обитания и запиши обозначающие и?? буквы (в алфавитном порядке, без пробелов): Е. устрица А. перловица И. кальмар М. жемчужница Т. виноградная улитка Р. большой прудовик Морские — Пресноводные — Наземные —
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Вариант. Кальмар, морские.
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