Найди среди слов имена существительные. Разбери их по составу. Сторожить земной ледниковый сторож землянка ледник сторожевой подземный лёд сторожка земляк ледяной посторожить подземелье заледенеть
Русский язык
Найди среди слов имена существительные. Разбери их по составу. Сторожить земной ледниковый сторож землянка ледник сторожевой подземный лёд сторожка земляк ледяной посторожить подземелье заледенеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторож - корень сторож землянка - корень земл, суффикс янк, окончание а ледник - корень лед, суффикс ник лед - корень лед сторожка - корень сторож, окончание а земляк - корень земл, суффикс як подземелье - корень земель, приставка под, окончание е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир