Найди среди слов имена существительные. Разбери их по составу. Сторожить земной ледниковый сторож землянка ледник сторожевой подземный лёд сторожка земляк ледяной посторожить подземелье заледенеть

Гость: Гость:

Сторож - корень сторож землянка - корень земл, суффикс янк, окончание а ледник - корень лед, суффикс ник лед - корень лед сторожка - корень сторож, окончание а земляк - корень земл, суффикс як подземелье - корень земель, приставка под, окончание е