Найди сторону длины квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 см и 5 .как 3аписать условие 3адачи? помогите!!!!!
Математика
Найди сторону длины квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 см и 5 .как 3аписать условие 3адачи? помогите!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д. квадрата -? П. квадрата -?, равен П. прямоугольнику П. прямоугольника -? (7 см и 5 см)
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