Найди сторону длины квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 см и 5 .как 3аписать условие 3адачи? помогите!!!!!

Математика

Найди сторону длины квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 см и 5 .как 3аписать условие 3адачи? помогите!!!!!

Автор: Гость