Найди в предложениях необщеупотребительные слова. Впиши эти слова в поле ввода в той же форме, в какой они даны в тексте. Надел тут Федюня пимишки. (П. Бажов) Плывут эскадры облаков. (Н. Букин) — Внученька, поищи-ка вереньк...

Русский язык
Найди в предложениях необщеупотребительные слова. Впиши эти слова в поле ввода в той же форме, в какой они даны в тексте. Надел тут Федюня пимишки. (П. Бажов) Плывут эскадры облаков. (Н. Букин) — Внученька, поищи-ка вереньку: что-то я никак её не найду. Старый кот к махотке крадется. (С. Есенин) Ответить!
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Гость:
Пимишки; Эскадры; Вереньку; Махотке
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