Найди в предложениях необщеупотребительные слова. Впиши эти слова в поле ввода в той же форме, в какой они даны в тексте. Надел тут Федюня пимишки. (П. Бажов) Плывут эскадры облаков. (Н. Букин) — Внученька, поищи-ка вереньк...
Русский язык
Найди в предложениях необщеупотребительные слова. Впиши эти слова в поле ввода в той же форме, в какой они даны в тексте. Надел тут Федюня пимишки. (П. Бажов) Плывут эскадры облаков. (Н. Букин) — Внученька, поищи-ка вереньку: что-то я никак её не найду. Старый кот к махотке крадется. (С. Есенин) Ответить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пимишки; Эскадры; Вереньку; Махотке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Sir Christopher Wren Sir Christopher Wren was a designer, astronomer, geometer, and one of the greatest English architects of his time. Chris...
Математика
Грузоподъемность лифта около 400 кг.Сможет ли такой лифт поднять всех членов вашей семьи? В Японии пользуется популярностью такой вид борьбы,как ...
Физика
За який час крізь поперечний переріз провідника пройшов електричний заряд 100 Кл з?? сили струму 25 мА?
Математика
Конец четверти,учитель говорит оценки,у одного мальчика были оценки:4,5,3,4,3,4,3,1 То какая у него выйдет оценка за четверть?