Найди в предложениях слово состоящее из четырех слогов второй из которых ударный. девочка даже руками всплеснула. куда девались высокие сугробы? где ледяные сосульки что висели на каждой ветке?

Литература
Найди в предложениях слово состоящее из четырех слогов второй из которых ударный. девочка даже руками всплеснула. куда девались высокие сугробы? где ледяные сосульки что висели на каждой ветке?
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Высокие⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇔⇔⇔⇔⇔∈⇆Δ∀
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