Найди в предложениях слово состоящее из четырех слогов второй из которых ударный. девочка даже руками всплеснула. куда девались высокие сугробы? где ледяные сосульки что висели на каждой ветке?

Литература

Найди в предложениях слово состоящее из четырех слогов второй из которых ударный. девочка даже руками всплеснула. куда девались высокие сугробы? где ледяные сосульки что висели на каждой ветке?

Автор: Гость