Найди в сказках и выпиши 5-6 слов, которые сегодня не употребляются. Если хочешь, от??щи их в сказке "Колобок".Чтобы объяснить значения этих слов, тебе понадобиться толковый словарь.

Русский язык

Найди в сказках и выпиши 5-6 слов, которые сегодня не употребляются. Если хочешь, от??щи их в сказке "Колобок".Чтобы объяснить значения этих слов, тебе понадобиться толковый словарь.

Автор: Гость