Найди в сказках и выпиши 5-6 слов, которые сегодня не употребляются. Если хочешь, от??щи их в сказке "Колобок".Чтобы объяснить значения этих слов, тебе понадобиться толковый словарь.

Русский язык
Найди в сказках и выпиши 5-6 слов, которые сегодня не употребляются. Если хочешь, от??щи их в сказке "Колобок".Чтобы объяснить значения этих слов, тебе понадобиться толковый словарь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Петух и жерновцы" (жерновцы, кочеток, хоромы),"Золотое веретено" (веретено), "Колобок" (пряжон(т.е. "на сметане ПРЯЖОН")), "Сказка о Василисе - золотой косе, неприкрытой красе, и об Иване Горохе" (посох)
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