Найди в стихотворных строчках глаголы. Определи и надпиши, к какому спряжению они относятся. ГНАТЬ ДЕРЖАТЬ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ ДЫШАТЬ СЛЫШАТЬ НЕНАВИДЕТЬ И ЗАВИСЕТЬ И ВЕРТЕТЬ И ОБИДЕТЬ И ТЕРПЕТЬ

Русский язык

Найди в стихотворных строчках глаголы. Определи и надпиши, к какому спряжению они относятся. ГНАТЬ ДЕРЖАТЬ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ ДЫШАТЬ СЛЫШАТЬ НЕНАВИДЕТЬ И ЗАВИСЕТЬ И ВЕРТЕТЬ И ОБИДЕТЬ И ТЕРПЕТЬ

Автор: Гость