Найди в стихотворных строчках глаголы. Определи и надпиши, к какому спряжению они относятся. ГНАТЬ ДЕРЖАТЬ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ ДЫШАТЬ СЛЫШАТЬ НЕНАВИДЕТЬ И ЗАВИСЕТЬ И ВЕРТЕТЬ И ОБИДЕТЬ И ТЕРПЕТЬ

Русский язык
Найди в стихотворных строчках глаголы. Определи и надпиши, к какому спряжению они относятся. ГНАТЬ ДЕРЖАТЬ СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ ДЫШАТЬ СЛЫШАТЬ НЕНАВИДЕТЬ И ЗАВИСЕТЬ И ВЕРТЕТЬ И ОБИДЕТЬ И ТЕРПЕТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все глаголы и все относятся ко второму спряжению
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