Найди в столбике лишний 4-ый фразеологизм Попасть в просак Попасть на седьмое н??бо Попасть в переделку Попасть в переплет

Русский язык

Найди в столбике лишний 4-ый фразеологизм Попасть в просак Попасть на седьмое н??бо Попасть в переделку Попасть в переплет

Автор: Гость