Найди в столбике лишний 4-ый фразеологизм Попасть в просак Попасть на седьмое н??бо Попасть в переделку Попасть в переплет
Русский язык
Найди в столбике лишний 4-ый фразеологизм Попасть в просак Попасть на седьмое н??бо Попасть в переделку Попасть в переплет
Ответ(ы):
Гость:
Попасть на седьмое небо ( быть счастливым)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Графический рисунок:ослик любуется цветами,Преобразуй графические данные в коро??кий устный текст.Закодируй устный текст русскими буквами
Алгебра
Из 8 учеников жеребьёвкой выбирают группу болельщиков состоящую из 6 человек( разыгрывается 6 билетов на биатлон) Сколько существует различных вари...