Найди все целые числа, которые можно подставить вместо m, чтобы получилось верное неравенство: |m|lt;5
Математика
Найди все целые числа, которые можно подставить вместо m, чтобы получилось верное неравенство: |m|lt;5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль раскрывается достаточно просто: |m|<5, дает m<5 и m> -5. Вот все числа из этого диапазона (-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4) будут удовлетворять условию.
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