Найди все целые числа, которые можно подставить вместо m, чтобы получилось верное неравенство: |m|lt;5

Математика
Найди все целые числа, которые можно подставить вместо m, чтобы получилось верное неравенство: |m|lt;5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль раскрывается достаточно просто:  |m|<5, дает m<5 и m> -5. Вот все числа из этого диапазона (-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4) будут удовлетворять условию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сделайте таблицу к задаче . С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурц??в . Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году...
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста номер 3(а) и 4 Сделайте хоть одно Заранее спасибо:)))
Ответить
Математика
Решите! 45.7х+0.3х-2.4=89.6
Ответить
Математика
Ришить примеры столбиком 128928:32 394680:78 249922:62
Ответить
Литература
Кто, по моему мнению,из русских писателей сильнее показал ужасы крепостного права?Написать не менее 150 слов
Ответить