Найди закономерность и вставь пропущенные числа вместо звёздочек. 1)3,6, * ,12,15. 2)3,6,12, * ,48. 3)3,6,9,15,24, * .

Математика
Найди закономерность и вставь пропущенные числа вместо звёздочек. 1)3,6, * ,12,15. 2)3,6,12, * ,48. 3)3,6,9,15,24, * .
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1)9 2)24 3)? Не понятно)))
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