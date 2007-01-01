Найди закономерность и запиши слейдующие два числа: 148, 157, 166 и 109,2007, 30005

Гость: Гость:

Посмотри на числа и увидишь)1 вариант -посмотри: первые цифры (1 1 и 1), вторые цифры (4 5 и 6) и третьи цифры (8 7 и 6) Значит в первом варианте будут следующие 2 числа 1 7 5 и 1 8 4))) а второе по этому приныпу посмотри!)