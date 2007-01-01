Найди закономерность и запиши слейдующие два числа: 148, 157, 166 и 109,2007, 30005

Математика
Найди закономерность и запиши слейдующие два числа: 148, 157, 166 и 109,2007, 30005
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Посмотри на числа и увидишь)1 вариант -посмотри: первые цифры (1 1 и 1), вторые цифры (4 5 и 6) и третьи цифры (8 7 и 6) Значит в первом варианте будут следующие 2 числа 1 7 5 и 1 8 4)))  а второе по этому приныпу посмотри!)
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