Найди закономерности, по которым составлены ряды чисел, и продолжи каждый из них на 4 числа 298,287,265,232,188..... 1280,640,320,160,80,...... 2,3,5,8,13,21,...... Помогите пожалуйста 4 класс!

Математика

Найди закономерности, по которым составлены ряды чисел, и продолжи каждый из них на 4 числа 298,287,265,232,188..... 1280,640,320,160,80,...... 2,3,5,8,13,21,...... Помогите пожалуйста 4 класс!

Автор: Гость