Найди закономерности, по которым составлены ряды чисел, и продолжи каждый из них на 4 числа 298,287,265,232,188..... 1280,640,320,160,80,...... 2,3,5,8,13,21,...... Помогите пожалуйста 4 класс!

Математика
Найди закономерности, по которым составлены ряды чисел, и продолжи каждый из них на 4 числа 298,287,265,232,188..... 1280,640,320,160,80,...... 2,3,5,8,13,21,...... Помогите пожалуйста 4 класс!
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1)... 2) 1280,640,320,160,80,40,20,10,5 3)...
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