Найди жилую площадь двухкомнатной квартиры,зная,что длина первой комнаты 8 м,а ширина 5 м и длина второй комнаты 8 м,а ширина 3 м.

Математика

Найди жилую площадь двухкомнатной квартиры,зная,что длина первой комнаты 8 м,а ширина 5 м и длина второй комнаты 8 м,а ширина 3 м.

Автор: Гость