Найди жилую площадь двухкомнатной квартиры,зная,что длина первой комнаты 8 м,а ширина 5 м и длина второй комнаты 8 м,а ширина 3 м.
Математика
Найди жилую площадь двухкомнатной квартиры,зная,что длина первой комнаты 8 м,а ширина 5 м и длина второй комнаты 8 м,а ширина 3 м.
Ответ(ы):
Гость:
Площадь первой 40 ,а 2 23 сложи всё.
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