Найди значение числовых вырожений. 483+60×6 200:5+470 5×(280-100×2) 1000-163×2 500:(500-450) 982+(620-31×10)

Математика
Найди значение числовых вырожений. 483+60×6 200:5+470 5×(280-100×2) 1000-163×2 500:(500-450) 982+(620-31×10)
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