Найди значение выражения 120 :4+2×3= Измени порядок действий в это. выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60;96;12;.

Математика

Найди значение выражения 120 :4+2×3= Измени порядок действий в это. выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60;96;12;.

Автор: Гость