Найди значение выражения 120 :4+2×3= Измени порядок действий в это. выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60;96;12;.
Математика
Найди значение выражения 120 :4+2×3= Измени порядок действий в это. выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60;96;12;.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:(4+2)×3=60. 120÷(4+2×3)=12. (120÷4+2)×3=96.
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