Найди значение выражения 120 разделить на 4 плюс 2 умножить на 3 с мини порядок дейст??ий в этом выражении с помощью скобок так чтобы его значение стало равно 60 96 12

Математика

Найди значение выражения 120 разделить на 4 плюс 2 умножить на 3 с мини порядок дейст??ий в этом выражении с помощью скобок так чтобы его значение стало равно 60 96 12

Автор: Гость