Найди значение выражения 120 разделить на 4 плюс 2 умножить на 3 с мини порядок дейст??ий в этом выражении с помощью скобок так чтобы его значение стало равно 60 96 12
Математика
Найди значение выражения 120 разделить на 4 плюс 2 умножить на 3 с мини порядок дейст??ий в этом выражении с помощью скобок так чтобы его значение стало равно 60 96 12
Ответ(ы):
Гость:
(120(4+2))*3=(12060)*3=20*3=60 120(4+(2*3))=120(4+6)=12010=12 (1204+2)*3=(30+2)*3=32*3=96
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