Найди значение выражения k:19-95 при k=5719.Является ли число 5719 корнем уравнения k:19-95=206?
Математика
Найди значение выражения k:19-95 при k=5719.Является ли число 5719 корнем уравнения k:19-95=206?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да она является корнем
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