Найди значения дробного выражения и запиши его в виде десятичной дроби ( 5 ,05 + 3 , 95 ) * 5 , 74 ___________________ ; = 11 . 3/8 : ( 5 . 5/6 + 2 , 7/24 )
Математика
Найди значения дробного выражения и запиши его в виде десятичной дроби ( 5 ,05 + 3 , 95 ) * 5 , 74 ___________________ ; = 11 . 3/8 : ( 5 . 5/6 + 2 , 7/24 )
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11.3/8:(5.5/6+2,7/24)
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