Найди значения дробного выражения и запиши его в виде десятичной дроби ( 5 ,05 + 3 , 95 ) * 5 , 74 ___________________ ; = 11 . 3/8 : ( 5 . 5/6 + 2 , 7/24 )

Математика
Найди значения дробного выражения и запиши его в виде десятичной дроби ( 5 ,05 + 3 , 95 ) * 5 , 74 ___________________ ; = 11 . 3/8 : ( 5 . 5/6 + 2 , 7/24 )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11.3/8:(5.5/6+2,7/24)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать 4 задание
Ответить
Биология
По какому признаку делят растения семейства((
Ответить
Английский язык
Talk to your friend about seasons. ANSVER the questions. 1.How many seasons are there in the year? 2.whet,s your favorite season ? 3.How many...
Ответить
Алгебра
Найти корни уравнений 12 (х – 3) + 4 (5 – х) = 2 (4 – х) ; 4 (х – 3) – 2 (5 – 3х) + 7 = 3 (3х – 5) + х ; 27 – 3 (4х – 5) + 2 (7 – х) = 7 (3 –...
Ответить
Русский язык
Записать проверочное слово в корне заячьи слёзки
Ответить