Найди значения выражений a-8 и a+10 при a=12,a=20,a=28,a=43 помогите во 2 класс

Математика
Найди значения выражений a-8 и a+10 при a=12,a=20,a=28,a=43 помогите во 2 класс
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Ответ(ы):
Гость:
12-8 равно 4, 12 +10 равно 22 20-8 равно 12, 20 +10 равно 30 28-8 равно 20, 28+10 равно 38 43-8 равно 35, 43+10 равно 53
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