Найди значения выражения ; 1а)(-4 1/26+3 8/39)*2 3/5 + (-7,4+6,3):1 4/7 б) -2,125*(-4/5)два сверху -0,8*(-2 1/8); 2а) упростите выражения а)-x+4.2+x-7.5+0.6 б)-a+2 7/40-b-2.175+b+a 3 реши уравнение а )-1,4*(2х+3)+3,9=1,1 б)х*(3...
Математика
Найди значения выражения ; 1а)(-4 1/26+3 8/39)*2 3/5 + (-7,4+6,3):1 4/7 б) -2,125*(-4/5)два сверху -0,8*(-2 1/8); 2а) упростите выражения а)-x+4.2+x-7.5+0.6 б)-a+2 7/40-b-2.175+b+a 3 реши уравнение а )-1,4*(2х+3)+3,9=1,1 б)х*(3х+2,4)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3/5-1/4+1/3=41/603/5-1/4=12/20-5/20=7/207/20+1/3=21/60+20/60=41/60 2) (2/3+1/9)-13/18=1/182/3+1/9=6/9+1/9=7/97/9-13/18=14/18-13/18=1/18 3) 3/4-1/2+7/8=1. 1/83/4-1/2=3/4-2/4=1/41/4+7/8=2/8+7/8=9/8=1 1/8 4) 5/6-2/3+1/4=5/125/6-2/3=5/6-4/6=1/61/6+1/4=2/12+3/12=5/12 5) 1/3-(1/9+1/6)=1/181/9+1/6=2/18+3/18=5/181/3-5/18=6/18-5/18=1/18
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