Найдите A+B A-B B-A A×B зная что 1)A=5m^2+n, B=-4m^2-n 2)A=2x^2-3y^2 , B=2x^2-4y^2 p.s плиз решите у дружани взавра это задание будет !!!!

Алгебра

Найдите A+B A-B B-A A×B зная что 1)A=5m^2+n, B=-4m^2-n 2)A=2x^2-3y^2 , B=2x^2-4y^2 p.s плиз решите у дружани взавра это задание будет !!!!

Автор: Гость