Найдите A+B A-B B-A A×B зная что 1)A=5m^2+n, B=-4m^2-n 2)A=2x^2-3y^2 , B=2x^2-4y^2 p.s плиз решите у дружани взавра это задание будет !!!!
Алгебра
Найдите A+B A-B B-A A×B зная что 1)A=5m^2+n, B=-4m^2-n 2)A=2x^2-3y^2 , B=2x^2-4y^2 p.s плиз решите у дружани взавра это задание будет !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 A=5m²+b B=-4m²-b A+B=m² A_B=9m²+2b B_A=-9m²-2b A*B=-20m^4-9m²b-b² 2 A=2x²-3y² B=2x²-4y² A+B=4x²-7y² A-B=y² B-A=-y² A*B=4x^4-14x²y²+12y^4
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