Найдите.а)сумму наибольшего четырёхзначного числа и наибольшего пятизначного чи??ла. б)разность наименьшего шестизначного число
Математика
Найдите.а)сумму наибольшего четырёхзначного числа и наибольшего пятизначного чи??ла. б)разность наименьшего шестизначного число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 9999+99999=109 998 б) 100000-...=...
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