Найдите амплитуду ,период и частоту колебаний груза на пружине ,по рисунку пожаа??ааааааааалуйста

Физика
Найдите амплитуду ,период и частоту колебаний груза на пружине ,по рисунку пожаа??ааааааааалуйста
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