Найдите амплитуду ,период и частоту колебаний груза на пружине ,по рисунку пожаа??ааааааааалуйста
Физика
Найдите амплитуду ,период и частоту колебаний груза на пружине ,по рисунку пожаа??ааааааааалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Срочно! Подалуйста помогите! Почему Чичиков после приема у Плюшкина уехал в весел??м расположении духа? Мертвые душы.( нужен четкий ответ)
Алгебра
Сумма восьмого и десятого соевое арифметической прогрессии равна -5,02. Чему равен ??евятый член этой прогрессии?
География
Русский язык