Найдите безличные предложения Ранним утром подкрадывается к стаду архаров набл??датель-охотник. Камни, покрытые хо­лодной росой, скрывают охотника от слуха животных. Ближе и ближе подползает он к стаду, увлечённому утренней е...

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Найдите безличные предложения Ранним утром подкрадывается к стаду архаров набл??датель-охотник. Камни, покрытые хо­лодной росой, скрывают охотника от слуха животных. Ближе и ближе подползает он к стаду, увлечённому утренней едой. Больше трёх десятков животных рассыпались по кру­тому каменистому склону. Часть стада спускается за зуб­чатый откос, оставшийся в тени утреннего рассвета. Воз­ле обрыва охотник видит вожака, стоящего на откате. Утреннее солнце освещает зверя. Охотнику чудится, что это стоит изваяние, вылепленное искусными руками. Но надо быть начеку охотнику, увлечённому необычайным зрелищем. Достаточно малейшего звука, чтобы исчезло чуткое животное с глаз. Медленно поднимает охотник го­лову, прикладывает к глазам холодные стёкла бинокля. В дрожащем поле бинокля видит он сказочного зверя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотнику чудится, что это стоит изваяние,  вылепленное искусными руками. ( Я больше не нашла)
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