Найдите безличные предложения Ранним утром подкрадывается к стаду архаров набл??датель-охотник. Камни, покрытые холодной росой, скрывают охотника от слуха животных. Ближе и ближе подползает он к стаду, увлечённому утренней е...
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Найдите безличные предложения Ранним утром подкрадывается к стаду архаров набл??датель-охотник. Камни, покрытые холодной росой, скрывают охотника от слуха животных. Ближе и ближе подползает он к стаду, увлечённому утренней едой. Больше трёх десятков животных рассыпались по крутому каменистому склону. Часть стада спускается за зубчатый откос, оставшийся в тени утреннего рассвета. Возле обрыва охотник видит вожака, стоящего на откате. Утреннее солнце освещает зверя. Охотнику чудится, что это стоит изваяние, вылепленное искусными руками. Но надо быть начеку охотнику, увлечённому необычайным зрелищем. Достаточно малейшего звука, чтобы исчезло чуткое животное с глаз. Медленно поднимает охотник голову, прикладывает к глазам холодные стёкла бинокля. В дрожащем поле бинокля видит он сказочного зверя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотнику чудится, что это стоит изваяние, вылепленное искусными руками. ( Я больше не нашла)
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