Найдите частоту вращения якоря электродвигателя радиусом 10см, движущегося со скоростью 0,5 м/с
Физика
Найдите частоту вращения якоря электродвигателя радиусом 10см, движущегося со скоростью 0,5 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: U=0.5м/c r=10см Найти: n=? Решение: n=U/2ПR ( подставишь значение, если не сойдется с ответом переведи см в метры)
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