Найдите число членов n арифметической прогресси если : A1 = 5 ; An = 32 ; Sn = 185 !
Алгебра
Найдите число членов n арифметической прогресси если : A1 = 5 ; An = 32 ; Sn = 185 !
Ответ(ы):
Гость:
Sn = (A1+An) /2*n n=2 Sn/A1+An n=2 *185/5+32 n=10
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