Найдите число, если 1/7 (дробь) его равна 14. Какое из чисел больше единицы? 1) 18/18; 2) 11/9; 3) 1/12; 4) 5/6.. (все это дроби) Ширина прямоугольника равна 28 см, а длина составляет 8/7 (дробь) его ширины. Найдите площадь...

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Обыкновенная дробь больше единицы если числитель(то ,что сверху) больше чем знаменатель(то,что снизу). Соответственно - это вариант 2 Площадь = длина * ширина Отсюда: Площадь равна 28* 28*8/7(можно разделить на 7 и умножить на 8) Площадь равна 60