Найдите число если а)25процентов от него равны 60 б)50процентов от него равны 100 в)75процентов от него равны 96 г)90процентов от него равны 720 д)15процентов от него равны 12 е)175процентов от него равны 140 ж)125процет...

Математика
Найдите число если а)25процентов от него равны 60 б)50процентов от него равны 100 в)75процентов от него равны 96 г)90процентов от него равны 720 д)15процентов от него равны 12 е)175процентов от него равны 140 ж)125процетов от него равны 250 з)4,8прцентов от него равны 6 и)3,6процентов от него равны8,1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*100/25=240 2)100*100/50=200 3)96*100/75=128 4)720*100/90=800 5)12*100/15=80 6)140*100/175=80 7)250*100/125=200 8)6*100/4.8=125 9)8.1*100/3.6=225
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