Найдите число x,для которого верно равенство а)x+1/8=3/5 б)1/3+x=5/12 в)x-3/20=1/5 г)x-3/7=4/21 д)4/5-x=1/6 е)5/8-x=1/3
Математика
Найдите число x,для которого верно равенство а)x+1/8=3/5 б)1/3+x=5/12 в)x-3/20=1/5 г)x-3/7=4/21 д)4/5-x=1/6 е)5/8-x=1/3
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А) 19/40 б)1/12 в)7/20 г)13/21 д)19/30 е)7/24
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