Найдите деепричастные обороты, подчеркните. Расставьте недостающие знаки 1. Он ст??ял передо мной, слушал и вдруг молча оскалив зубы и сощурив глаза кошкой бросился на меня (М. Г.). 2. Вставая он оттолкнул Аннушку; она чуть не ...
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Найдите деепричастные обороты, подчеркните. Расставьте недостающие знаки 1. Он ст??ял передо мной, слушал и вдруг молча оскалив зубы и сощурив глаза кошкой бросился на меня (М. Г.). 2. Вставая он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и точно проснувшись смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми (М. Г.). 3. Проследив за тенями что дрожали на потолке Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты (М. Г.). 4. Унылые медные звуки слетая с колокольни тихо плавали в воздухе и бесследно падали. В саду хрустнула ветка, а в роще снова затухала выпь точно смеясь мрачным смехом (М. Г.). 5. ...Хмурая грозовая туча насупясь и глухо ворча медленно ползет над землей (М. Г.). 6. Тихон Павлович медленно покусывая бороду подошел к столу держа руки назади и хмуро поглядывая на спину жены (М. Г.). 7. Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белого пара приближался поезд наполняя воздух тяжелым грохотом (М. Г.). 8. Он помолчал ожидая что она встанет и уйдет. Но она не уходила а позевывая продолжала сидеть рядом с ним (М. Г.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он стоял передо мной, слушал и вдруг ,молча оскалив зубы и сощурив глаза,(дееприч. оборот) кошкой бросился на меня (М. Г.). 2. Вставая,(деепричастие) он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и ,точно проснувшись ,(дееприч. оборот)смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми (М. Г.). 3. Проследив за тенями ,что дрожали на потолке ,(дееприч. оборот)Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты (М. Г.). 4. Унылые медные звуки, слетая с колокольни, (дееприч. оборот) тихо плавали в воздухе и бесследно падали. В саду хрустнула ветка, а в роще снова затухала выпь, точно смеясь мрачным смехом (дееприч. оборот)(М. Г.). 5. ..Хмурая грозовая туча, насупясь и глухо ворча, (дееприч. оборот) медленно ползет над землей (М. Г.). 6. Тихон Павлович, медленно покусывая бороду , (Дееприч. оборот)подошел к столу ,держа руки назади и хмуро поглядывая на спину жены (однородн. дееприч.)(М. Г.). 7. Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему ,свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белого пара , (дееприч. оборот)приближался поезд, наполняя воздух тяжелым грохотом(дееприч. оборот). (М. Г.). 8. Он помолчал, ожидая ,что она встанет и уйдет. (дееприч. оборот и перед союзом что)Но она не уходила а ,позевывая (деепричастие), продолжала сидеть рядом с ним (М. Г.). УДАЧИ !!!
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