Найдите деепричастные обороты, подчеркните. Расставьте недостающие знаки 1. Он ст??ял передо мной, слушал и вдруг молча оскалив зубы и сощурив глаза кошкой бросился на меня (М. Г.). 2. Вставая он оттолкнул Аннушку; она чуть не ...

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Найдите деепричастные обороты, подчеркните. Расставьте недостающие знаки 1. Он ст??ял передо мной, слушал и вдруг молча оскалив зубы и сощурив глаза кошкой бросился на меня (М. Г.). 2. Вставая он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и точно проснувшись смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми (М. Г.). 3. Проследив за тенями что дрожали на потолке Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты (М. Г.). 4. Унылые медные звуки слетая с колокольни тихо плавали в воздухе и бесследно падали. В саду хрустнула ветка, а в роще снова затухала выпь точно смеясь мрачным смехом (М. Г.). 5. ...Хмурая грозовая туча насупясь и глухо ворча медленно ползет над землей (М. Г.). 6. Тихон Павлович медленно покусывая бороду подошел к столу держа руки назади и хмуро поглядывая на спину жены (М. Г.). 7. Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белого пара приближался поезд наполняя воздух тяжелым грохотом (М. Г.). 8. Он помолчал ожидая что она встанет и уйдет. Но она не уходила а позевывая продолжала сидеть рядом с ним (М. Г.)

Автор: Гость