Найдите делимое , если: а) неполное частное 18, делитель 47, а остаток 22 б) неполное ??астное 103, делитель 58, а остаток 33 в) неполное частное 0, делитель 65, а остаток 33

Математика
Найдите делимое , если: а) неполное частное 18, делитель 47, а остаток 22 б) неполное ??астное 103, делитель 58, а остаток 33 в) неполное частное 0, делитель 65, а остаток 33
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 868 б) 6007 в)33 если сомневаешься умножь 0 на 65 и прибавь 33 (остаток)
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