Найдите длину образующей прямого кругового усеченного конуса, радиусы оснований которого равны 3корня из 3, 7 корней из 3, а высота - 4 корня из 3

Гость: Гость:

Нарисуем трапецию, равнобокую, с основаниями 14√3 и 6√3 тогда разность оснований 8√3 и половина разности 4√3 - один из катетов прямоугольного треугольника у которого гипотенуза это образующая. второй катет высота также 4√3 гипотенуза равна √(16*3+16*3)= 4√6