Найдите длину образующей прямого кругового усеченного конуса, радиусы оснований которого равны 3корня из 3, 7 корней из 3, а высота - 4 корня из 3
Математика
Найдите длину образующей прямого кругового усеченного конуса, радиусы оснований которого равны 3корня из 3, 7 корней из 3, а высота - 4 корня из 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуем трапецию, равнобокую, с основаниями 14√3 и 6√3 тогда разность оснований 8√3 и половина разности 4√3 - один из катетов прямоугольного треугольника у которого гипотенуза это образующая. второй катет высота также 4√3 гипотенуза равна √(16*3+16*3)= 4√6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Черепаха за одну минуту может проползти 5 метра Сможет ли оно проползти 23 метра за 5 минут если будет двигаться с той же скоростью и одну минуту п...
Литература
Русский язык