Найдите длину средней линии треугольника соединяющий середины боковых сторон А(-1,5,3), В(7,-1;3), С(3;2;6)

Геометрия
Найдите длину средней линии треугольника соединяющий середины боковых сторон А(-1,5,3), В(7,-1;3), С(3;2;6)
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