Найдите дроби,которую можно поставить вместо X и получить верное двойное неравенство:2/5lt;xlt;4/9
Математика
Найдите дроби,которую можно поставить вместо X и получить верное двойное неравенство:2/5lt;xlt;4/9
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2/5<3/7<4/9 ответ х=3/7
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