Найдите два числа, сумма которых равна 12, а произведение-35
Алгебра
Найдите два числа, сумма которых равна 12, а произведение-35
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