Найдите два положительных числа, одно из которых в 2 раза больше другого, а их прои??ведение равно 288.
Алгебра
Найдите два положительных числа, одно из которых в 2 раза больше другого, а их прои??ведение равно 288.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Составьте алгоритм с помощью которого можно определить является ли треугольник с заданными длинами сторон а, в, с равносторонним
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему кем я хочу стать с профессиями : строитель,доктор,военный и киберспортсмен.ДАЮ 10+5 БАЛЛОВ!+5 ЗА ЛУЧШИЙ
Математика
Токарь и его ученик вместе за смену выточили 130 деталей.Сколько деталей выточил каждый из них,если часть деталей которую выточил токарь уменьшенна...