.Найдите двадцать первый член арифметической прогрессии (аn), первый член которой ??авен 10, а разность равна - 2.

Алгебра

.Найдите двадцать первый член арифметической прогрессии (аn), первый член которой ??авен 10, а разность равна - 2.

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