.Найдите двадцать первый член арифметической прогрессии (аn), первый член которой ??авен 10, а разность равна - 2.
Алгебра
.Найдите двадцать первый член арифметической прогрессии (аn), первый член которой ??авен 10, а разность равна - 2.
Ответ(ы):
Гость:
А1 = 10 d = -2 a21 = a1 + 20d a21 = 10-2*20 = 10 - 40 = -30
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