Найдите двумя способами представление обыкновенных дробей в виде конечных десят??чных: а) 13/25; б) 13/40; в)29/160

Математика
Найдите двумя способами представление обыкновенных дробей в виде конечных десят??чных: а) 13/25; б) 13/40; в)29/160
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)13/25=13*4/25*4=52/100=0.52 13/25=13/25=0.52 б)13/40=13*25/40*25=325/1000=0.325 13/40=13:40=0.325 в)29/160=29*625/160*625=18125/100000=0.18125 29/160=29:160=0.18125
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Описать душу осени! Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Описать душу осени! Срочно!!!
Ответить
Математика
Прочитайте задачу определите пропорциональны или обратно пропорциональны велич??ны о которых в ней идет речь. СОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ПРОПОРЦИЮ. 1) на...
Ответить
Русский язык
Написать сочинение о достопремичательности в городе ленске
Ответить
Алгебра
Вычислить: sin17 cos28 + cos17 sin28
Ответить