Найдите двумя способами представление обыкновенных дробей в виде конечных десят??чных: а) 13/25; б) 13/40; в)29/160
Математика
Найдите двумя способами представление обыкновенных дробей в виде конечных десят??чных: а) 13/25; б) 13/40; в)29/160
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)13/25=13*4/25*4=52/100=0.52 13/25=13/25=0.52 б)13/40=13*25/40*25=325/1000=0.325 13/40=13:40=0.325 в)29/160=29*625/160*625=18125/100000=0.18125 29/160=29:160=0.18125
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