НАЙДИТЕ ГЛ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИИЯ Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было...

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НАЙДИТЕ ГЛ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИИЯ Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гл.члены: Меня мучила; где она, успела, спрятаться; я вошёл; все было; были переломаны; я взбежал, вошёл ; по лестнице, вела; я увидел; лампадка теплилась; зеркальце уцелело; хозяйка была; мысль мелькнула; я вообразил; сердце сдалось; я заплакал, произнёс; шум послышался; Палаша явилась;
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