Найдите грам. основы Ребята очень устали,и отец решил помочь им закончить работу. Путешественники приблизились к роднику,но животные,которые утоляли жажду,убежали Туристы разбили лагерь,чтобы ночью,животные не смогли сделать...

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Найдите грам. основы Ребята очень устали,и отец решил помочь им закончить работу. Путешественники приблизились к роднику,но животные,которые утоляли жажду,убежали Туристы разбили лагерь,чтобы ночью,животные не смогли сделать из них добычу. Поезд замедлил ход,когда люди пробегали через рельсы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята устали, отец решил помочь. Путешественники приблизились, животные убежали, которые утоляли. туристы разбили, животные не смогли сделать. Поезд замедлил, люди пробегали
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